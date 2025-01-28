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01:39, 28 января 2025Мир

В ЕС заявили о необходимости говорить с США на «языке сделок»

Каллас: Евросоюз должен научиться разговаривать с США на языке сделок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Европейский союз должен научиться разговаривать с США на «языке сделок», как это делает новая администрация американского лидера Дональда Трампа, заявила верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что для всех очевидно сейчас, что новая администрация США разговаривает на языке сделок. Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры. Мы должны также разговаривать на этом языке», — заявила она.

По словам Каллас, Евросоюзу следует слушать то, что говорит президент Соединенных Штатов, при этом не стоит все воспринимать буквально. Она добавила, что США являются важным союзником Европы, и сторонам необходимо сотрудничать с ними по ряду вопросов.

Ранее Каллас рассказала, что люди считают ее «ястребом России». «Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — добавила она.

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