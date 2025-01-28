Глава крупного российского города решил уйти в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко написал заявление об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщил представитель городской думы, передает РИА Новости.

«Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что заседание гордумы состоится во вторник, 28 января.

Логвиненко занимал пост главы города с октября 2019 года. Его полномочия как руководителя администрации Ростова-на-Дону заканчивались в октябре этого года.

Днем ранее, 27 января, глава подмосковного округа Химки Дмитрий Волошин ушел в отставку после восьми лет работы. Волошина избрали на заседании совета депутатов в декабре 2016 года, а через пять лет переизбрали на второй срок.