В российском регионе врачей призвали не отправлять голосовые сообщения

Глава Минздрава Колымы Витько призвал врачей не отправлять голосовые сообщения

Глава Минздрава в Магаданской области Александр Витько призвал врачей не отправлять голосовые сообщения в чаты. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению руководителя ведомства на Колыме, медикам не следует жаловаться президенту, в прокуратуру, суд, а также не записывать «эмоциональные голосовые в чаты болталки».

Витько предложил врачам в российском регионе рассказывать ему о нарушениях анонимно и «пользоваться профосмотрами» коллег, у которых «есть язык, уши и штамп о психическом здоровье».

«Я стал блогером только полгода назад и только здесь, на Колыме. Теперь, публикуя такие эмоциональные и человеческие посты, я рефлекторно задумываюсь, какое эхо они породят. Уже вижу кликбейтные заголовки: "Витько просит врачей не жаловаться друг на друга", "Медицинский Уроборос на Колыме отгрыз собственный хвост"», — в шутку отметил глава здравоохранения Колымы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде врачей больницы заставили отдать часть зарплаты участникам специальной военной операции (СВО).