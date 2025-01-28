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10:45, 28 января 2025Россия

В российском регионе врачей призвали не отправлять голосовые сообщения

Глава Минздрава Колымы Витько призвал врачей не отправлять голосовые сообщения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Глава Минздрава в Магаданской области Александр Витько призвал врачей не отправлять голосовые сообщения в чаты. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению руководителя ведомства на Колыме, медикам не следует жаловаться президенту, в прокуратуру, суд, а также не записывать «эмоциональные голосовые в чаты болталки».

Витько предложил врачам в российском регионе рассказывать ему о нарушениях анонимно и «пользоваться профосмотрами» коллег, у которых «есть язык, уши и штамп о психическом здоровье».

«Я стал блогером только полгода назад и только здесь, на Колыме. Теперь, публикуя такие эмоциональные и человеческие посты, я рефлекторно задумываюсь, какое эхо они породят. Уже вижу кликбейтные заголовки: "Витько просит врачей не жаловаться друг на друга", "Медицинский Уроборос на Колыме отгрыз собственный хвост"», — в шутку отметил глава здравоохранения Колымы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде врачей больницы заставили отдать часть зарплаты участникам специальной военной операции (СВО).

ЖЗЛ
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