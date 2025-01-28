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20:03, 28 января 2025Экономика

Идею давать россиянам льготную ипотеку за обещание родить ребенка оценили

Риелтор Апрелев: Льготная ипотека за обещание родить ребенка может стать тупиком
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выдача россиянам льготной ипотеки под шесть процентов за обещание родить ребенка может обернуться тупиком. Такое мнение высказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН.

«Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация», — пояснил специалист. Таким семьям придется переходить на ипотеку по рыночной ставке, но выплачивать ее тогда будет мало кому под силу, предупредил Апрелев.

Поэтому, по мнению риелтора, идея с обещаниями родить ребенка в будущем выглядит как сомнительная перспектива. Эксперт предлагает реализовать инициативу иначе — выдавать ипотеку под шесть процентов уже беременным женщинам, однако и ее приравнивание к семье с двумя детьми будет не совсем справедливым.

Оптимальным выходом из ситуации Апрелев назвал выдачу льготной ипотеки семьям, где жена беременна вторым ребенком или расширение госкредитов на вторичный рынок жилья в городах, где новостройки почти не возводят.

В конце января представители строительной отрасли предложили выдавать в России льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам. Она подразумевает, что бездетные заемщики смогут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Если в течение двух последующих лет они не родят ребенка, ставку по кредиту пересчитают на актуальную по рынку.

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