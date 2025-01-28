Идею давать россиянам льготную ипотеку за обещание родить ребенка оценили

Выдача россиянам льготной ипотеки под шесть процентов за обещание родить ребенка может обернуться тупиком. Такое мнение высказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН.
«Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация», — пояснил специалист. Таким семьям придется переходить на ипотеку по рыночной ставке, но выплачивать ее тогда будет мало кому под силу, предупредил Апрелев.
Поэтому, по мнению риелтора, идея с обещаниями родить ребенка в будущем выглядит как сомнительная перспектива. Эксперт предлагает реализовать инициативу иначе — выдавать ипотеку под шесть процентов уже беременным женщинам, однако и ее приравнивание к семье с двумя детьми будет не совсем справедливым.
Оптимальным выходом из ситуации Апрелев назвал выдачу льготной ипотеки семьям, где жена беременна вторым ребенком или расширение госкредитов на вторичный рынок жилья в городах, где новостройки почти не возводят.
В конце января представители строительной отрасли предложили выдавать в России льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам. Она подразумевает, что бездетные заемщики смогут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Если в течение двух последующих лет они не родят ребенка, ставку по кредиту пересчитают на актуальную по рынку.