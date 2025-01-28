ING назвала покупателя своего бизнеса в России

ING заявила о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC

Нидерландская ING объявила, что достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC. Об этом сообщается на официальном сайте этой банковской группы.

По его информации, эта сделка фактически положит конец деятельности ING на российском рынке. Сделку должны будут одобрить ряд регулирующих органов, после чего она, как ожидается, будет закрыта в III квартале 2025 года. Отмечается, что все это обернется для банка убытками в размере около 0,7 миллиарда евро.

По информации Frank Media, АО «Глобал Девелопмент» зарегистрировали в Москве в ноябре прошлого года. Уставный капитал инвестора — 15 тысяч рублей. Владельцы неизвестны.

В декабре 2024 года сообщалось о том, что активы крупнейшего молочного холдинга «ЭкоНива» достались российской компании. Бывшая головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала свои доли в этом бизнесе.

В том же месяце о продаже своих гипермаркетов в России заявил совет директоров люксембургской «О'Кей групп».