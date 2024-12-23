Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:29, 23 декабря 2024Экономика

Немецкая компания лишилась активов крупнейшего молочного холдинга в России

Активы холдинга «ЭкоНива» перешли от немецкой Ekosem-Agrar компании в РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Активы крупнейшего молочного холдинга «ЭкоНива» перешли российской компании. О том, что немецкая Ekosem-Agrar лишилась бизнеса в РФ, сообщили представители бизнеса.

По информации пресс-службы, операционный бизнес и активы на территории РФ перешли под контроль компании в российской юрисдикции. Бывшая головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала свои доли в бизнесе ООО «ЭкоНива». Соответствующие договоры подписали неделей ранее.

«Консолидация расположенных в российской юрисдикции как операционных подразделений, так и самой холдинговой компании стала необходима в связи с глобальной геополитической нестабильностью. Это значительно затруднило деятельность группы в формате российско-германской структуры, сделав ее фактически невозможной», — пояснили в компании.

Ранее стало известно, что новым владельцем компании «Юнимилк», которая прежде называлась «Вамин-Татарстан», стал Руслан Алисултанов. «Юнимилк» косвенно контролирует группу компаний Health & Nutrition (H&N) — бывшее подразделение Danone. Представители H&N заверили, что бизнес развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции. В настоящее время у компании есть большие планы, предполагающие развитие, расширение ассортимента и объемов производства.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Владелец «Главпродукта» раскритиковал передачу его активов Росимуществу

      Украинцев предупредили о пуске «Орешника»

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше