Немецкая компания лишилась активов крупнейшего молочного холдинга в России

Активы холдинга «ЭкоНива» перешли от немецкой Ekosem-Agrar компании в РФ

Активы крупнейшего молочного холдинга «ЭкоНива» перешли российской компании. О том, что немецкая Ekosem-Agrar лишилась бизнеса в РФ, сообщили представители бизнеса.

По информации пресс-службы, операционный бизнес и активы на территории РФ перешли под контроль компании в российской юрисдикции. Бывшая головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала свои доли в бизнесе ООО «ЭкоНива». Соответствующие договоры подписали неделей ранее.

«Консолидация расположенных в российской юрисдикции как операционных подразделений, так и самой холдинговой компании стала необходима в связи с глобальной геополитической нестабильностью. Это значительно затруднило деятельность группы в формате российско-германской структуры, сделав ее фактически невозможной», — пояснили в компании.

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