Путин высказался о стамбульских договоренностях 2022 года

Путин: стамбульские договоренности 2022 года были основаны на предложениях Киева

Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на предложениях Киева, заявил президент России Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

Он отметил, что в конце марта 2022 года в Кремле получили «бумагу из Киева», подписанную главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который тогда возглавлял переговорную группу от Украины.

«И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле», — высказался Путин.

Ранее Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговоров с Украиной.