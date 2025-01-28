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22:51, 28 января 2025Россия

Путин высказался о стамбульских договоренностях 2022 года

Путин: стамбульские договоренности 2022 года были основаны на предложениях Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на предложениях Киева, заявил президент России Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

Он отметил, что в конце марта 2022 года в Кремле получили «бумагу из Киева», подписанную главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который тогда возглавлял переговорную группу от Украины.

«И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле», — высказался Путин.

Ранее Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговоров с Украиной.

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