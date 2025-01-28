Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 28 января 2025Наука и техника

Израиль повысит защищенность своих F-16

Defence Network: Израильские истребители F-16I получат новую систему РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль планирует повысить защищенность парка истребителей F-16I военно-воздушных сил страны. Самолеты получат новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему обнаружения пусков ракет, пишет Defence Network.

Минобороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems контракт на сумму около 80 миллионов долларов на разработку и интеграцию нового оборудования в F-16I.

«В рамках контракта компания предоставит израильским вооруженным силам современное оборудование для самозащиты, которое призвано еще больше повысить живучесть самолетов F-16I и обеспечить безопасное использование в агрессивных средах», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024

В пакет оборудования войдет система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет работать вместе с усовершенствованной электрооптической системой предупреждения о ракетных пусках. Комплекс сможет автоматически фиксировать атаки самолета и активировать защитные системы.

В октябре 2023 года издание The National Interest писало, что израильские F-16I Sufa отличаются от базовой версии истребителя новой авионикой и комплексом РЭБ. В состав оборудования F-16I входят системы предупреждения об облучении самолета Elisra SPS 3000 и средства постановки помех.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Владимира Путина. Каких-либо подробностей журналист не раскрыл

      В Курской области сорвали ротацию подразделений ВСУ

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Россия обратилась в ООН из-за героизации нацизма

      Нарышкин допустил ослабление Западом экномического давления на Россию

      Раскрыты масштабы фишинговых атак в России

      В России охранники стали тратить на женщин больше айтишников

      Названы способы увеличить продолжительность страстного секса

      Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-Дарьино

      Трамп приказал накрыть США «Железным куполом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше