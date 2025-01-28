Израиль повысит защищенность своих F-16

Defence Network: Израильские истребители F-16I получат новую систему РЭБ

Израиль планирует повысить защищенность парка истребителей F-16I военно-воздушных сил страны. Самолеты получат новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему обнаружения пусков ракет, пишет Defence Network.

Минобороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems контракт на сумму около 80 миллионов долларов на разработку и интеграцию нового оборудования в F-16I.

«В рамках контракта компания предоставит израильским вооруженным силам современное оборудование для самозащиты, которое призвано еще больше повысить живучесть самолетов F-16I и обеспечить безопасное использование в агрессивных средах», — говорится в сообщении.

В пакет оборудования войдет система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет работать вместе с усовершенствованной электрооптической системой предупреждения о ракетных пусках. Комплекс сможет автоматически фиксировать атаки самолета и активировать защитные системы.

В октябре 2023 года издание The National Interest писало, что израильские F-16I Sufa отличаются от базовой версии истребителя новой авионикой и комплексом РЭБ. В состав оборудования F-16I входят системы предупреждения об облучении самолета Elisra SPS 3000 и средства постановки помех.