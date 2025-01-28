К протестующим в Сербии присоединились трактористы и байкеры

К протестам сербских студентов в Нови-Саде присоединились трактористы и байкеры

К протестующим в Сербии студентам присоединились трактористы и местные байкеры на мотоциклах. Об этом сообщает сербский портал 021.

«Шествие начинается от студенческого кампуса и идет до офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Трактористы и активисты возглавляют колонну. Также к ней теперь присоединились и байкеры (...). Большинство уже собрались у офиса СПП в Нови-Саде, они перекрыли улицу, шумят и выкрикивают лозунги. В данный момент полиция не вмешивается», — отмечается в публикации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ответственность за протесты в стране лежит на иностранной агентуре. По его словам, Запад пытается с помощью студентов и прочих участников протестов устроить в Сербии цветную революцию.

Студенческие протесты в Сербии проводятся после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того дня не раз устраивали акции протеста с требованием наказать виновных.