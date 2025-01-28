Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 28 января 2025Мир

К протестующим в Сербии присоединились трактористы и байкеры

К протестам сербских студентов в Нови-Саде присоединились трактористы и байкеры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

К протестующим в Сербии студентам присоединились трактористы и местные байкеры на мотоциклах. Об этом сообщает сербский портал 021.

«Шествие начинается от студенческого кампуса и идет до офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Трактористы и активисты возглавляют колонну. Также к ней теперь присоединились и байкеры (...). Большинство уже собрались у офиса СПП в Нови-Саде, они перекрыли улицу, шумят и выкрикивают лозунги. В данный момент полиция не вмешивается», — отмечается в публикации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ответственность за протесты в стране лежит на иностранной агентуре. По его словам, Запад пытается с помощью студентов и прочих участников протестов устроить в Сербии цветную революцию.

Студенческие протесты в Сербии проводятся после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того дня не раз устраивали акции протеста с требованием наказать виновных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

      Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

      Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

      Путин заявил об уговорах Запада продолжать конфликт на Украине

      Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

      В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

      Путин назвал условия и сроки окончания СВО

      Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

      Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше