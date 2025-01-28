Пленный военнослужащий ВСУ заявил о подделке бюллетеней в пользу Зеленского

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о подделке бюллетеней в пользу нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2019 году он был главой избирательной комиссии в одном из регионов Украины. По его словам, на выборах в Верховную Раду и президента страны подделывались подписи в пользу Зеленского. Из-за этого, говорит пленный, он и вышел в финал.

Военнослужащий был взят в плен в Курской области.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что возможное снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет приведет к большим демографическим последствиям. Эксперт также отметил, что путем реформы призыва в ВСУ могут привлечь около 300 тысяч человек.