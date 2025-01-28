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18:20, 28 января 2025Россия

Минобороны показало кадры уничтожения спрятанной возле домов техники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения машины ВСУ «Козак» в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры уничтожения спрятанной возле домов украинской машины «Козак» в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину "Козак" ВСУ, спрятанную боевиками между зданиями одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых от лица дрона, можно увидеть момент приближение к технике ВСУ. Боевая машина при этом находится около стены здания.

Ранее стало известно, что танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины Вооруженных сил Украины прямой наводкой в Курской области. Отмечается, что спецназ поразил цели при обороне хутора Бердин в российском регионе.

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