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15:10, 28 января 2025Россия

Танки «Ахмата» уничтожили три бронемашины ВСУ в Курской области

ТАСС: Танки «Ахмата» уничтожили три бронемашины ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямой наводкой в Курской области. Об этом сообщил командир отделения с позывным Диор, передает ТАСС.

Спецназ поразил цели при обороне хутора Бердин в Курской области. Удары по объектам украинских военных наносили два танка.

«На прямой наводке встречали противника — пехоту, технику. Успели отработать три единицы техники и живую силу. Работали два танка каруселью, уничтожили три бронемашины», — сообщил командир отделения.

Ранее бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области. Один из членов экипажа самоходного артиллерийского орудия рассказал, что огонь приходится вести по различным целям — пехоте, тяжелой технике.

ЖЗЛ
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