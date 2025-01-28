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20:52, 28 января 2025Из жизни

Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

В Японии 25-летний мужчина убил кролика на Острове кроликов и попал в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин

Фото: pote-poteco / Shutterstock / Fotodom

В Японии молодой человек попал в тюрьму в префектуре Хиросима за то, что пнул кролика на знаменитом Острове кроликов. Об этом пишет Japan Times.

Инцидент произошел во вторник, 21 января, на острове Окуно, где обитает около 500 полудиких кроликов, благодаря которым остров и получил такое название. За жестокое обращение с животным арестовали 25-летнего Рику Хотту. Его задержали сразу же после того, как заметили пинающим кролика на улице. Животное не пережило выходки.

По данным Japan Times, с 26 ноября по 12 января на Окуно нашли уже 77 тушек кроликов. Всем им неизвестные злоумышленники нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

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Хотта признался в содеянном, однако пока неизвестно, имеет ли он отношение к другим нападениям на кроликов.

Ранее сообщалось, что в США выброшенные на улицу кролики расплодились и стали мстить людям. Животные начали терроризировать жителей одного из районов штата Вашингтон.

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