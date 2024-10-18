Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:44, 18 октября 2024Из жизни

Выброшенные на улицу кролики расплодились и стали мстить людям

В США выброшенные кролики расплодились и усыпали улицы экскрементами

Фото: Usagi Honmono / Unsplash

В штате Вашингтон, США, расплодившиеся кролики стали терроризировать жителей района Хиллъярд. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Предполагается, что эти животные являются потомками кроликов, которых приблизительно в 2016 году подарили кому-то из местных на Пасху. Питомцев выбросили на улицу и по прошествии времени они расплодились.

Жители жалуются, что кролики будто специально мстят людям: они усыпали экскрементами улицы, испортили садовые участки и повредили множество растений. Одна из жительниц района Хоуп Уокер отметила, что одичавшие кролики настолько голодны, что едят корни цветов, которые она высаживает.

Кроме того, зверьки стали привлекать в Хиллъярд множество людей из других населенных пунктов. Как описывает Уокер, они приезжают в таком количестве, что создают заторы на узких дорогах района. Женщина рассказала, что однажды прогоняла со двора мужчину с детьми, пытавшихся поймать кроликов в большие сачки. По словам живущего в районе с детства Гэри Денниса, его родной Хиллъярд стал напоминать зоопарк.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Тем не менее находятся и те, кто радуется такому количеству кроликов. Брайан Кодилл и его жена активно подкармливают зверьков и не видят ничего плохого в ямах, что они роют. По его словам, кролики стали доверять его дому, поэтому теперь прячутся ото всех в его дворе. Сторонник Кодилла Леннокс Ричардсон, также живущий в Хиллъярде, подчеркнул, что зверьки стали особенностью района, поэтому от них нельзя избавляться.

Уокер и группа поддерживающих ее соседей обращались в различные организации с просьбой поймать и вывезти кроликов, но везде им ответили отказом. В сентябре они написали с просьбой о помощи мэру, однако никаких мер все еще не приняли.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Поулсбо, штат Вашингтон, позвонила в службу спасения после того, как десятки голодных енотов захватили участок около ее дома. Занимающиеся отловом специалисты оценили каждую особь в 500 долларов, и женщина решила не тратиться на поимку зверей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина передали друг другу тела военных. Обмен прошел по формуле «501 на 89»

      Россиянин спрятал наркотики под пассажирским сиденьем и попался

      Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке

      Россиянин пришел в гости к старому знакомому и забил его до смерти

      Стало известно о желании партнеров Киева снизить мобилизационный возраст на Украине

      «Ростех» показал бинокль с гиростабилизацией на ORELEXPO

      Диетолог назвала необычные свойства синих ягод

      Курганские депутаты раскрыли источники женского счастья

      Мировые цены на нефть упали до минимума с начала октября

      Российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле Турции из-за пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше