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22:38, 28 января 2025Экономика

Москвичам пообещали снег в феврале

Синоптик Шувалов: в начале февраля в Москву придет похолодание со снегом
Полина Кислицына (Редактор)

В начале февраля в Москву придет похолодание с небольшим снегом. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 28 января в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, до конца января ожидается рекордное тепло, однако начало следующего месяца принесет в среднюю полосу квазизимние температуры. В Санкт-Петербурге ночные температуры начнут понижаться с 1-го числа, а в столице с 2-3 февраля до минус 4-9, а дневные опустятся до минус 2-5 градусов мороза. Похолодание, предполагает Шувалов, будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега. «Сильного снега, сильных снегопадов не ожидается, но землю снег прикроет. Голой земли уже не увидим», — предупредил специалист.

Аномально теплый январь эксперт связал со стабильностью атмосферных процессов, установившихся еще в декабре. «Это постоянный, непрекращающийся вынос теплого воздуха с Атлантики, иногда Средиземноморья и крайне редко с севера Африки. Эта стабильность, будучи в летнее время, она, скорее всего, привела бы к засухе интенсивной на территории Русской равнины, на европейской части нашей страны», — поделился информацией Шувалов. Он отметил, что в данный момент показатели термометров в средней полосе на пять-шесть градусов превышают климатическую норму, а на Востоке, на Урале и Сибири — на восемь-десять градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что к середине нынешнего века аномально теплые зимы в стране будут приходить вдвое-втрое чаще. Специалист пояснил, что на тренд антропогенного потепления со временем накладываются естественные вариации, и наоборот.

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