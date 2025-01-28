Мужчина примерз пенисом к обледеневшему тротуару

В Канаде мужчина во время драки случайно потерял брюки и примерз к тротуару. Об этом сообщает TMZ.

В середине января неназванный мужчина решил провести вечер в пабе East Village Pub & Eatery в Форт Мак-Муррей, провинция Альберта. Перепалка с другими посетителями паба перешла в драку, и его участников вывели на улицу.

Там мужчина стал бросаться на охранников. В какой-то момент у него расстегнулись брюки, трусы также оказались спущены. Уже опьяневший канадец запутался в упавших брюках, потерял равновесие и упал на обледеневший тротуар. Комбинация обнаженной кожи, льда и мороза сделали свое дело: пенис примерз к асфальту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции помогли мужчине осторожно отлепить гениталии от тротуара, а затем арестовали его.

Ранее сообщалось, что в Австрии врачам удалось восстановить большую часть пениса, порубленного на мелкие кусочки. Пациент сам искромсал свои гениталии в состоянии наркотического опьянения.

