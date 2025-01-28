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17:55, 28 января 2025Из жизни

Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

Во Вьетнаме мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Во Вьетнаме в глазнице 24-летнего мужчины нашли деревянную палочку для еды, которую он не замечал на протяжении трех недель. Публикация о клиническом случае размещена в научном журнале Oral and Maxillofacial Surgery Cases и доступна на сайте ScienceDirect.

Первые симптомы появились после того, как, будучи пьяным, он столкнулся с другом: на следующее утро молодой человек почувствовал боль и заметил отек в области вокруг левого глаза. На третий день вьетнамец обратился к врачу. Его осмотрели, не обнаружили в глазу никаких инородных предметов, прописали ему лекарство и велели прийти снова, если не пройдет.

Однако со временем ему становилось только хуже: из уголка левого глаза мужчины стал выделяться гной. Офтальмологи не понимали, в чем дело: зрение пациента не упало, подвижность глаз не была нарушена, также не было никаких признаков повреждения глазного яблока.

Тогда медики назначили пациенту компьютерную томографию. Только в этот момент им удалось обнаружить инородное тело — девятисантиметровый кусок палочки для еды. Согласно снимку, она вошла через глазницу, пробила гайморову пазуху и затем сломала носовую перегородку. Мужчина проходил с ней три недели. Ее тут же извлекли при помощи операции.

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Врачи отметили, что, поскольку палочкой ели, на ней остались различные микробы, которые привели к заражению и воспалению. Тем не менее зрение пациента не ухудшилось, и ему удалось восстановиться.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая сделал необычное открытие после того, как пожаловался врачу на насморк и чихание. В его носовой полости нашли игральный кубик, пролежавший там около 20 лет.

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