На Украине предложили сажать военкомов за незаконную мобилизацию

В Раде предложили сажать на восемь лет сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию

В Верховную Раду внесли законопроект, в рамках которого сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), допустивших незаконные случаи мобилизации, предложили сажать в тюрьму. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что за незаконный призыв мужчин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военкомам грозит заключение сроком от трех до восьми лет.

При этом в документе ничего не сказано про ответственность за насильственную мобилизацию со стороны сотрудников ТЦК, в том числе избиение, насильственная доставка в военкоматы и изъятие телефонов призывников.

Ранее стало известно, что на украинский парламент рассмотрит законопроект, предусматривающий ответственность для сотрудников ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации. О внесении документа в Верховную Раду сообщил украинский депутат Максим Бужанский.

