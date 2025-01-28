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18:18, 28 января 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали антиутопией происходящее на границе Украины с одной страной

Журналист Чей Боуз назвал антиутопией ситуацию на границе Украины с Румынией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз назвал антиутопией происходящее на границе Украины и Румынии. Свое мнение он озвучил на странице в соцсети X.

К публикации западный журналист прикрепил видео, на котором можно заметить несколько рядов колючей проволоки. Он уточнил, что такие меры необходимы, чтобы украинцы не могли покидать пределы страны.

«Так выглядит граница между "сильной, независимой, свободной и демократической" Украиной и Румынией. (...) Антиутопическая реальность Европы в 2025 году», — написал Боуз.

Ранее Боуз предрек конец президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за одного его желания. О скором окончании его правления, по мнению ирландского журналиста, может говорить его желание разместить западных миротворцев на территории Украины.

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