На Западе раскрыли планы США в отношении Украины

Меркурис заявил о планах США исключить ЕС и Киев из переговоров по Украине

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что США хотят исключить Евросоюз и Украину из процесса переговоров об украинском конфликте. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис заявил о планах США исключить ЕС и Киев из переговоров об Украине. По его мнению, Вашингтону и Москве проще договориться напрямую.

«Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине.

В свою очередь, в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим лидером.