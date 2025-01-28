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23:30, 28 января 2025Мир

На Западе раскрыли планы США в отношении Украины

Меркурис заявил о планах США исключить ЕС и Киев из переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что США хотят исключить Евросоюз и Украину из процесса переговоров об украинском конфликте. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис заявил о планах США исключить ЕС и Киев из переговоров об Украине. По его мнению, Вашингтону и Москве проще договориться напрямую.

«Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине.

В свою очередь, в 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим лидером.

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