Военный эксперт Глазунов: ВСУ продолжат контратаковать в Курской области

Вооруженные силы Украины будут до последнего вести боевые действия в Курской области, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель новой контратаки Киева в российском регионе.

«Они будут еще контратаковать, потому что задача их удержать Курскую область как можно дольше. Тем самым, может, они думают как-то разжалобить [президента США Дональда] Трампа, чтобы он выделил деньги Украине и оказывал поддержку. Зеленский не хочет мира, (...) для него главное показать, что украинская армия еще что-то может. Поэтому он будет бросать все силы на то, чтобы удержать Курскую область, постоянно контратаковать, несмотря на жертвы, несмотря на мясные штурмы, огромные потери», — сказал он.

В Курской области свыше сотни украинских десантников перешли в контратаку, сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах. Их отправили наступать на российские позиции в районе хутора Никольский.

Собеседник агентства отметил, что российские военные прервали контратаку. Часть украинских военных бежали, часть была уничтожена.

