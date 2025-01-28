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06:00, 28 января 2025Забота о себе

Названы причины интереса к зрелым женщинам в секс-индустрии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В секс-индустрии в последнее время возник интерес к зрелым и пожилым женщинам. Об этой неожиданной тенденции рассказала 48-летняя работница этой сферы Мелисса Тодд изданию Metro.

По словам Тодд, на сайтах для взрослых порнография со зрелыми женщинами входит в топ-3 по популярности. Кроме того, она утверждает, что женщины старше 50 лет зарабатывают намного больше, чем молодые девушки. Эскортница назвала причиной этого то, что зрелых женщин, желающих работать в секс-индустрии, немного, поэтому между ними почти нет конкуренции.

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Тодд добавила, что требований к внешности пожилых моделей практически нет. «Морщины, гусиные лапки, обвислые щеки и пигментные пятна — все это в порядке вещей в мире порно», — заявила она.

Ранее сексологи поделились обязательными составляющими подготовки к хорошему сексу. По словам специалистов, эротичекое напряжение нужно начинать создавать за несколько часов до секса.

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