Сексологи поделились обязательными составляющими подготовки к хорошему интиму

Сексологи Сара Хантер Мюррей и Санни Роджерс назвали обязательные составляющие подготовки к хорошему интиму. Своими рекомендациями они поделились в беседе с Huffington Post.

По словам Хантер Мюррей, создавать сексуальное напряжение необходимо за некоторое время до самого секса. «Дарите своему партнеру долгий поцелуй утром, пришлите кокетливое сообщение в течение дня или многообещающе подмигните, когда он придет», — посоветовала она.

Помимо этого, Мюррей предложила составить список бытовых дел, которые могут тревожить во время интима, составить его и пообещать себе подумать обо всех проблемах уже после оргазма. От повседневных задач к сексу она рекомендовала переходить с помощью практик осознанности.

Прежде чем перейти от напряженной жизни к интиму, найдите время, чтобы глубоко вдохнуть и выдохнуть несколько раз. Это поможет вам расслабиться и освободить больше пространства для секса Сара Хантер Мюррей сексолог

В свою очередь, сексолог Роджерс призвала не забывать о презервативах и смазке — они должны быть под рукой в достаточном количестве, а также об атмосфере в спальне: подходящем плейлисте, приглушенном освещении, свечах или ароматах.

Роджерс напомнила, что у многих, особенно женщин, секс начинается в воображении. «Мозг — более мощный сексуальный орган, чем гениталии, потому что именно в нем зарождается половое влечение, поэтому чтение эротики вслух или обсуждение будущей сексуальной игры творят чудеса, обостряя чувства при подготовке к сексу», — подсказала она.

Кроме того, Роджерс указала на то, что большинству женщин требуется около 20 минут, чтобы организм полностью подготовился к проникающему сексу. «Это означает, что время, потраченное на прелюдию, может иметь большое значение для невероятно приятного сексуального опыта для обоих партнеров. Медленное раздевание друг друга с поцелуями различных частей тела — это отличный способ узнать вашего партнера и задать чувственный тон», — заключила она.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.