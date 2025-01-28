Названы способы увеличить продолжительность страстного секса

Мужчина, чья девушка жаждет продолжительного и страстного секса, обратился за советом к коучу по сексу и отношениям Закари Зейну. Способы продлить интимную близость специалист назвал в статье для Men's Health.

35-летний читатель рассказал, что регулярно занимается спортом, но ему все равно тяжело долго поддерживать высокую активность во время секса. «Я встречаюсь со своей девушкой уже четыре месяца, и ей нравятся интенсивные секс-сессии, продолжительностью минимум час. Проблема в том, что через четыре минуты по-настоящему усердной работы я выдыхаюсь», — пожаловался мужчина.

Чтобы увеличить продолжительность страстного секса, Зейн посоветовал несколько способов. Во-первых, он предложил во время полового акта обратить внимание на то, какие мышцы устают сильнее всего и поработать над ними в спортзале. Коуч убежден, что правильный тренировочный режим повысит общую выносливость, в том числе в постели.

Во-вторых, чтобы удовлетворить желания подруги, Зейн посоветовал помимо традиционного варианта, использовать пальцы и секс-игрушки.

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