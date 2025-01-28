Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 28 января 2025Ценности

Образ Кендалл Дженнер на Неделе моды в Париже вызвал ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: @kendalljenner

Американская телезвезда Кендалл Дженнер приняла участие в показе французского бренда Schiaparelli и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица открыла Неделю моды в Париже в бежевом платье из ассортимента люксовой марки. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено объемными вставками на бедрах, телесным корсетом, атласным подолом и бантом с золотистыми орнаментами в виде цветов. При этом стилисты подобрали к платью Дженнер белые туфли на шпильках и уложили ее волосы в тугой пучок.

Фото: @kendalljenner

Поклонники восхитились образом знаменитости на подиуме, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Здесь королева», «Ошеломительно», «Великолепно смотришься», «Невероятная красота», «Это платье идеально на тебе сидит», — высказывались они.

В августе прошлого года Кендалл Дженнер раскрыла правду о работе манекенщицей. Тогда телезвезда призналась, что модельная индустрия заставляет ее чувствовать себя одинокой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

      Российская стюардесса составила топ лучших направлений для путешествий на каждый месяц

      В сети восхитились внешностью Димы Билана после смены имиджа

      Москвичам пообещали морозное начало февраля

      Пьяный пассажир самолета при задержании назвал полицейских крысами и попал на видео

      Опасающихся мобилизации украинцев решили заменить работниками из Бангладеш

      Военные самолеты России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

      Россиянин зашел в гости к двум друзьям-братьям и заколол их ножом

      Россиянина осудят за совершенное в 1993 году покушение на знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше