Образ Кендалл Дженнер на Неделе моды в Париже вызвал ажиотаж в сети

Американская телезвезда Кендалл Дженнер приняла участие в показе французского бренда Schiaparelli и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица открыла Неделю моды в Париже в бежевом платье из ассортимента люксовой марки. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено объемными вставками на бедрах, телесным корсетом, атласным подолом и бантом с золотистыми орнаментами в виде цветов. При этом стилисты подобрали к платью Дженнер белые туфли на шпильках и уложили ее волосы в тугой пучок.

Фото: @kendalljenner

Поклонники восхитились образом знаменитости на подиуме, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Здесь королева», «Ошеломительно», «Великолепно смотришься», «Невероятная красота», «Это платье идеально на тебе сидит», — высказывались они.

В августе прошлого года Кендалл Дженнер раскрыла правду о работе манекенщицей. Тогда телезвезда призналась, что модельная индустрия заставляет ее чувствовать себя одинокой.