В Одессе ТЦК мобилизовал слабовидящего мужчину во время выгула собаки

Сотрудники одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Одессе мобилизовали слабовидящего мужчину во время выгула собаки, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Сразу отправили в учебку. Об этом сообщила мать парня», — отметили журналисты.

Она рассказала, что сын наблюдается в клинике и почти не видит одним глазом. По словам женщины, ей предлагали заплатить 8000 долларов за то, чтобы сына отпустили. Матери удалось выяснить, что молодой человек попал штурмовиком в учебку под Житомир.

Ранее на Украине мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) определили в пулеметчики.