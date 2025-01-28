Одна из экономик еврозоны начала сокращаться

Bloomberg: Сокращение ирландского ВВП стало плохим знаком для еврозоны

В IV квартале 2024 года ВВП Ирландии снизился на 1,3 процента после 3,5-процентного роста в предыдущий период. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Это, как полагают аналитики, стало плохим предзнаменованием накануне опубликования данных по остальной еврозоне. Хотя это островное государство является одной из самых малых экономик этого региона, ее показатели могут оказывать огромное влияние на общую статистику.

В самой Ирландии спад связывают с деятельностью международных промышленных компаний.

В I квартале 2024 года Ирландия оказалась одной из трех стран Евросоюза, которые нарастили поставки в Россию. Она увеличила экспорт в РФ на пять процентов, до 136,5 миллиона евро. В основном речь о неорганической химии, фармацевтической продукции и оптическом оборудовании.