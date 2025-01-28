Российский атомный ледокол получил повреждения в Карском море

«Атомфлот»: Ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение при выполнении работ. Об этом оператор судна — компания «Атомфлот» сообщила РБК.

Инцидент произошел 26 января, однако известно о нем стало только сейчас. В «Атомфлоте» пояснили, что ледокол повредил обшивку. Никто не пострадал.

По версии Telegram-канала «Арктический обозреватель — Мурманск», ледокол столкнулся с сухогрузом. В «Атомфлоте» никак не прокомментировали это утверждение.

Ранее в Петербурге загорелся находившийся в доке ледокол. В результате инцидента никто не пострадал. Название судна не сообщалось.