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18:08, 28 января 2025Россия

Российский атомный ледокол получил повреждения в Карском море

«Атомфлот»: Ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение при выполнении работ. Об этом оператор судна — компания «Атомфлот» сообщила РБК.

Инцидент произошел 26 января, однако известно о нем стало только сейчас. В «Атомфлоте» пояснили, что ледокол повредил обшивку. Никто не пострадал.

По версии Telegram-канала «Арктический обозреватель — Мурманск», ледокол столкнулся с сухогрузом. В «Атомфлоте» никак не прокомментировали это утверждение.

Ранее в Петербурге загорелся находившийся в доке ледокол. В результате инцидента никто не пострадал. Название судна не сообщалось.

ЖЗЛ
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