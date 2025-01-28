Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 28 января 2025Интернет и СМИ

Парень показал одно место в США на Google-картах и напугал пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Изображение: @GoogleEarthFinds / Reddit

Пользователь Reddit с ником rj_motivation показал на портале скриншот, сделанный в Google-картах, на котором можно заметить одну необычную деталь. Увиденное напугало комментаторов.

На изображении, прикрепленном к посту, можно было заметить крупные надписи на земле с призывом о помощи, а также слова «TRAFICO» (незаконная торговля — прим. «Ленты.ру»), «LAPD» и «FEDERAL». Автор публикации уточнил, что надписи были сделаны на одной из улиц Лос-Анджелеса. Парень также оставил координаты места.

Материалы по теме:
«До переезда я верил, что в Европе все лучше» Русский хакер уехал из России в Венгрию и увидел ее темную сторону
«До переезда я верил, что в Европе все лучше»Русский хакер уехал из России в Венгрию и увидел ее темную сторону
10 августа 2023
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024

Пользователи предположили, что в этом районе занимались торговлей людьми. «Это может быть криком о помощи. Мог ли кто-то из жертв оставить эти послания?», «Кого они просят помочь? Инопланетян?», «Хотелось бы узнать больше подробностей», — порассуждали они.

Однако другие комментаторы сочли, что пугающие надписи оставили наркозависимые или психические нездоровые жители Лос-Анджелеса. «Тот, кто сделал это, психически нездоров. И у него много свободного времени», «Я работаю неподалеку. Там везде такие надписи. Мой коллега сказал, что это сделал пожилой бездомный мужчина», «Наркоманы, бездомные и психически нездоровые люди — проблема Лос-Анджелеса. Вот вам и объяснение», — написали комментаторы.

Ранее пользователь Reddit опубликовал на портале снимок Google-карт, сделанный посреди пустыни. Увиденное заставило комментаторов задуматься о том, что система случайно разглядела в кустарниках фигуру человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам назвали способ забрать все пенсионные накопления разом

      Составлен рейтинг барных улиц Москвы

      Парень показал одно место в США на Google-картах и напугал пользователей сети

      В США назвали последствия решения Зеленского по ДНР

      Новый самолет с мигрантами из США прибыл в Гватемалу

      Учительница организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников

      15 человек устроили оргию под открытым небом на виду у людей и попали на видео

      Иностранный блогер назвал отличия в квартирах России и Голландии

      Осужденный по делу Дугиной узнал «свою работу» из новостей

      В США застрелили одного из помилованных Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше