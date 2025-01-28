Парень показал одно место в США на Google-картах и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником rj_motivation показал на портале скриншот, сделанный в Google-картах, на котором можно заметить одну необычную деталь. Увиденное напугало комментаторов.

На изображении, прикрепленном к посту, можно было заметить крупные надписи на земле с призывом о помощи, а также слова «TRAFICO» (незаконная торговля — прим. «Ленты.ру»), «LAPD» и «FEDERAL». Автор публикации уточнил, что надписи были сделаны на одной из улиц Лос-Анджелеса. Парень также оставил координаты места.

Пользователи предположили, что в этом районе занимались торговлей людьми. «Это может быть криком о помощи. Мог ли кто-то из жертв оставить эти послания?», «Кого они просят помочь? Инопланетян?», «Хотелось бы узнать больше подробностей», — порассуждали они.

Однако другие комментаторы сочли, что пугающие надписи оставили наркозависимые или психические нездоровые жители Лос-Анджелеса. «Тот, кто сделал это, психически нездоров. И у него много свободного времени», «Я работаю неподалеку. Там везде такие надписи. Мой коллега сказал, что это сделал пожилой бездомный мужчина», «Наркоманы, бездомные и психически нездоровые люди — проблема Лос-Анджелеса. Вот вам и объяснение», — написали комментаторы.

Ранее пользователь Reddit опубликовал на портале снимок Google-карт, сделанный посреди пустыни. Увиденное заставило комментаторов задуматься о том, что система случайно разглядела в кустарниках фигуру человека.