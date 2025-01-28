Патрушев назвал терактом крушение российского судна Ursa Major в Средиземном море

Патрушев назвал терактом крушение судна Ursa Major в Средиземном море

Крушение российского судна Ursa Major в Средиземном море произошло в результате террористической атаки. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, чьи слова приводит «Российская газета».

«По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран», — сказал он.

Российский сухогруз Ursa Major, который шел из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение у берегов Испании и Алжира 23 декабря. Четырнадцать членов экипажа спаслись, еще двое пропали без вести. По информации испанской газеты El diario vasco, к катастрофе мог привести взрыв в машинном отделении.

После обследования судна на его борту была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. Владеющая им компания назвала случившееся терактом.