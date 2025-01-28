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14:07, 28 января 2025Силовые структуры

Поджигателя ресторанов в российском городе арестовали

В Краснодаре суд арестовал мужчину за поджоги 3 ресторанов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд арестовал 19-летнего местного жителя, который поджег три ресторана в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей до 26 марта. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушении на убийство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Вечером 25 января молодой человек с помощью заранее приготовленной горючей жидкости совершил поджог в помещениях двух ресторанов Краснодара. При поджоге третьего ресторана он был задержан очевидцами.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело против мужчины за поджог дома с бывшей женой и детьми.

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