Поджигателя ресторанов в российском городе арестовали

В Краснодаре суд арестовал мужчину за поджоги 3 ресторанов

В Краснодарском крае суд арестовал 19-летнего местного жителя, который поджег три ресторана в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей до 26 марта. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушении на убийство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Вечером 25 января молодой человек с помощью заранее приготовленной горючей жидкости совершил поджог в помещениях двух ресторанов Краснодара. При поджоге третьего ресторана он был задержан очевидцами.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело против мужчины за поджог дома с бывшей женой и детьми.