Популярная певица вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Популярная южноафриканская певица Тайла Ситал, более известная как Tyla, пришла на Неделю моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

22-летняя исполнительница посетила показ бренда Jacquemus в черном макси-платье с драпировкой. При этом предмет гардероба оказался оформлен широкими вырезами, которые обнажали часть спины, груди и бедер артистки.

В то же время знаменитость выбрала в качестве украшений массивные серебристо-белые серьги кольца, сделала макияж в коричневых тонах и нарастила длинные заостренные ногти бордового оттенка.

В октябре 2024 года Tyla появилась на премии CFDA Fashion Awards в прозрачном платье Gucci.