Популярная певица появилась на премии в прозрачном платье Gucci

Южноафриканская певица Тайла Ситал, более известная как Tyla, появилась на премии CFDA Fashion Awards в откровенном наряде модного дома Gucci. Снимки публикует Page Six.

22-летняя исполнительница вышла на ковровую дорожку в черном мини-платье из кружева с глубоким V-образным декольте, сквозь прозрачную ткань которого были видны яркие короткие шорты зеленого цвета. Известно, что культовый наряд входил в коллекцию люксовой марки 1996-го года.

Визажисты сделали знаменитости яркий макияж, а волосы собрали в небрежный пучок. В качестве обуви ей подобрали босоножки на высоком каблуке и завязках.

Ранее в октябре певица Лолита рассказала о подделках модных брендов в гардеробе. По словам звезды, на протяжении нескольких лет она пользовалась неоригинальными сумками и только после заметила обман.