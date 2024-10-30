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06:45, 30 октября 2024Ценности

Популярная певица появилась на премии в прозрачном платье Gucci

Кадр: @cfda

Южноафриканская певица Тайла Ситал, более известная как Tyla, появилась на премии CFDA Fashion Awards в откровенном наряде модного дома Gucci. Снимки публикует Page Six.

22-летняя исполнительница вышла на ковровую дорожку в черном мини-платье из кружева с глубоким V-образным декольте, сквозь прозрачную ткань которого были видны яркие короткие шорты зеленого цвета. Известно, что культовый наряд входил в коллекцию люксовой марки 1996-го года.

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      Карина Черных
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