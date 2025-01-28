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12:28, 28 января 2025Мир

Попытавшийся протаранить ворота посольства России в Швеции оказался украинцем

Посольство РФ в Швеции: Протаранивший ворота украинец нападал на учреждения РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marie Mannes / Reuters

Мужчина, который попытался протаранить ворота посольства России в Швеции, оказался украинцем и ранее уже нападал на российские учреждения. Об этом стало известно из заявления российского диппредставительства, опубликованного в официальном Telegram-канале.

«Виновник происшествия хорошо известен Посольству и местной полиции, в 2015 и 2018 годах он уже совершал нападения на Посольство и Торгпредство России в Швеции, был признан психически неадекватным, направлялся шведскими властями на соответствующее лечение», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что в последнее время гражданин Украины вновь начал совершать провокационные действия в отношении российских загранучреждений в Стокгольме. Однако, несмотря на то что посольство России неоднократно обращало внимание шведских правоохранителей на данную ситуацию, полицией и МИД Швеции не было предпринято каких-либо серьезных мер в отношении этого человека.

Ранее неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Уточняется, что ему не удалось прорваться на территорию российского диппредставительства.

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