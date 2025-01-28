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10:43, 28 января 2025Бывший СССР

Посол Украины в США назвала вбросом план урегулирования конфликта за 100 дней

Посол Украины в США Маркарова: План урегулирования конфликта за 100 дней — вброс
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

План урегулирования конфликта на Украине за 100 дней является вбросом. Так посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвала обсуждавшийся в прессе план, который якобы разработала администрация президента США Дональда Трампа.

«Для меня было очевидно, что это — вброс, как только я увидела, что план должен привести к чему-то 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще», — заявила дипломат.

Она добавила, что даже 8 мая, когда в США празднуют День памяти, не является для американцев значимым праздником, поскольку обычно она единственная из иностранных послов в этот день возлагает цветы к мемориалу Второй мировой войны.

Ранее существование подобного плана опроверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, под подобные заявления маскируют только фейки.

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