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19:42, 28 января 2025Россия

Появилось видео столкновения российского атомного ледокола и сухогруза в Карском море

Появились кадры столкновения атомного ледокола «50 лет Победы» и сухогруза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео столкновения российского атомного ледокола «50 лет Победы» и сухогруза в Карском море. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах виден момент сближения суден и последующее столкновение. Судя по видео, ЧП произошло в темное время суток.

По данным издания, угрозы реакторной установке, а также системам жизнеобеспечения на данный момент нет. Ледокол продолжил выполнение поставленных задач.

О происшествии в Северном Ледовитом океане стало известно 28 января. Изначально сообщалось о повреждении обшивки атомного судна. Пострадавших при ЧП нет.

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