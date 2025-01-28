Приговор россиянину за изнасилование и расправу над девушкой признали законным

Убийца девушки в Каменске-Уральском не смог обжаловать приговор в 21 год колонии

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге признал законным приговор жителю Каменска-Уральского Эдуарда Голикова, который получил 21 год лишения свободы за изнасилование и расправу над 16-летней девушкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный не смог обжаловать приговор, он вступил в законную силу.

22 октября 2024 года суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, жертвой которых стала несовершеннолетняя жительница уральского города.

В августе 2023 года Голиков, ехавший на велосипеде, заметил девушку и стал ее преследовать. По дороге он обогнал ее и устроил засаду в темном месте, где схватил за руки и повел в лес. Там мужчина расправился с ней, похитил ее телефон и скрылся с места преступления. Потерпевшую нашли в лесу ночью на 10 августа.