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20:57, 28 января 2025Экономика

Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

Сода и крахмал оказались эффективными средствами от пятен на коврах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Убрать въевшиеся пятна с ковров можно при помощи продуктов, которые есть дома у каждого. Рецепт эффективного и дешевого средства раскрыли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Для этого понадобятся пищевая сода и картофельный крахмал. Перед тем, как их применить, нужно тщательно замочить ковер, а затем разделить на две части. На одну половину нужно равномерно нанести 750 граммов соды, а на другую — столько же крахмала.

В таком состоянии ковер посоветовали оставить на час — этого будет достаточно, чтобы сода и крахмал впитали загрязнения и неприятные запахи. Затем нужно почистить напольное покрытие щеткой средней жесткости — делать ей необходимо как круговые, так и прямые движения. «Если процедура выполняется тщательно — сода и крахмал удалятся вместе с загрязнениями», — отметили эксперты.

После процедуры нужно встряхнуть ковер на улице, а потом пропылесосить дома — он вновь станет чистым и свежим. Однако эксперты предупредили, что чистить содой и крахмалом лучше светлые ковры — на темных есть риск возникновения налета.

Ранее было названо дешевое средство от запаха из канализации. Специалисты посоветовали залить в слив раковины кипящую воду с винным уксусом и содой, а затем заткнуть его плотной тканью или пробкой с полиэтиленом.

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