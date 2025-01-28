Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

Сода и крахмал оказались эффективными средствами от пятен на коврах

Убрать въевшиеся пятна с ковров можно при помощи продуктов, которые есть дома у каждого. Рецепт эффективного и дешевого средства раскрыли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Для этого понадобятся пищевая сода и картофельный крахмал. Перед тем, как их применить, нужно тщательно замочить ковер, а затем разделить на две части. На одну половину нужно равномерно нанести 750 граммов соды, а на другую — столько же крахмала.

В таком состоянии ковер посоветовали оставить на час — этого будет достаточно, чтобы сода и крахмал впитали загрязнения и неприятные запахи. Затем нужно почистить напольное покрытие щеткой средней жесткости — делать ей необходимо как круговые, так и прямые движения. «Если процедура выполняется тщательно — сода и крахмал удалятся вместе с загрязнениями», — отметили эксперты.

После процедуры нужно встряхнуть ковер на улице, а потом пропылесосить дома — он вновь станет чистым и свежим. Однако эксперты предупредили, что чистить содой и крахмалом лучше светлые ковры — на темных есть риск возникновения налета.

Ранее было названо дешевое средство от запаха из канализации. Специалисты посоветовали залить в слив раковины кипящую воду с винным уксусом и содой, а затем заткнуть его плотной тканью или пробкой с полиэтиленом.