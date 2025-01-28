Названо дешевое средство от запаха из канализации

Сода, винный уксус и вода помогут избавиться от неприятного запаха из раковины

Избавить ванную комнату от запаха канализации можно без использования дорогой бытовой химии. Рецепт дешевого средства от неприятного запаха из раковины назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали подготовить пищевую соду, белый винный уксус, обычную воду и плотную ткань или пробку с полиэтиленовой пленкой.

«Вскипятите 0,5 литра воды, а когда увидите на ее поверхности пузырьки, добавьте винный уксус — ровно один стакан. Соду в количестве 100 граммов требуется всыпать прямо в сливное отверстие раковины. Сразу же после того, как вы сделаете этот шаг, вылейте в слив смесь из воды и уксуса», — рассказали эксперты.

После этого смесь зашипит — этим звуком сопровождается реакция, которая растворяет жир и налет внутри труб. Затем без промедлений нужно закрыть сливное отверстие тканью или замотанной в полиэтилен пробкой. «Спустя час нужно будет промыть трубы при помощи чистой горячей воды — она удалит остатки загрязнений, а вместе с ними и запах», — заключили специалисты.

Ранее эксперты посоветовали очищать кухонную вытяжку от жира при помощи чайного пакетика. Его нужно на несколько минут замочить в горячей воде, отжать от лишней жидкости, а затем пройтись им по загрязненной поверхности.