Названо дешевое средство от запаха из канализации

Избавить ванную комнату от запаха канализации можно без использования дорогой бытовой химии. Рецепт дешевого средства от неприятного запаха из раковины назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».
Специалисты посоветовали подготовить пищевую соду, белый винный уксус, обычную воду и плотную ткань или пробку с полиэтиленовой пленкой.
«Вскипятите 0,5 литра воды, а когда увидите на ее поверхности пузырьки, добавьте винный уксус — ровно один стакан. Соду в количестве 100 граммов требуется всыпать прямо в сливное отверстие раковины. Сразу же после того, как вы сделаете этот шаг, вылейте в слив смесь из воды и уксуса», — рассказали эксперты.
После этого смесь зашипит — этим звуком сопровождается реакция, которая растворяет жир и налет внутри труб. Затем без промедлений нужно закрыть сливное отверстие тканью или замотанной в полиэтилен пробкой. «Спустя час нужно будет промыть трубы при помощи чистой горячей воды — она удалит остатки загрязнений, а вместе с ними и запах», — заключили специалисты.
Ранее эксперты посоветовали очищать кухонную вытяжку от жира при помощи чайного пакетика. Его нужно на несколько минут замочить в горячей воде, отжать от лишней жидкости, а затем пройтись им по загрязненной поверхности.