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09:40, 28 января 2025Забота о себе

Развеяны самые распространенные мифы о здоровье

Daily Mirror: 54 процента британцев верят в миф, что нужно пить 2 литра воды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daniel Brunsteiner / Unsplash

Медицинская страховая компания AXA Health Insurance опросила две тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет и узнала, в какие мифы о здоровье они верят. Результаты исследования приводит Daily Mirror.

Согласно полученным результатам, самым распространенным мифом оказалось заблуждение о суточной норме воде. Более половины британцев (54 процента) убеждены, что им нужно пить по два литра воды в день, хотя на самом деле это не так.

Вторым по популярности мифом — в него верят 44 процента опрошенных — оказалось убеждение, что яйца повышают уровень холестерина. Еще одним мифом, который развеяли в материале, назвали веру в то, что клюквенный сок помогает при инфекций мочевыводящих путей.

Помимо этого, каждый четвертый британец опасается плавать после еды, так как считает это вредным и опасным, подчеркнули в организации. Наконец, каждый пятый опрошенный верит в миф, что волосы после бритья становятся более жесткими или густыми.

Ранее эндокринолог Мария Калошина рассказала, что норма потребления воды зависит от времени года. По ее словам, зимой для утоления жажды достаточно пить от 0,7 до 1,2 литра воды в день, а летом — до 1,7 литра.

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