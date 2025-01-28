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20:38, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянин рассказал другу о неприязни к его жене и расправился с ним

В Крымске мужчина оскорбил жену друга, а позже забил его поленом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Краснодарском крае арестован 38-летний мужчина, подозреваемый в расправе над другом. Об этом во вторник, 28 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

19 января в Крымске 49-летний мужчина заглянул в гости к обвиняемому. В ходе домашнего застолья мужчины выпили и решили поговорить о жизни. В ходе этого разговора хозяин признался, что ему не нравится жена гостя, и принялся ее оскорблять. Тот возмутился, произошла ссора, в ходе которой хозяин накинулся на оппонента и принялся избивать его руками и ногами по голове и телу. Тот сначала потерял сознание, а после перестал подавать признаки жизни.

Напавший перенес тело в неотапливаемую хозяйственную пристройку и бросил его там, размышляя над тем, как скрыть следы преступления. Тем временем родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением об исчезновении мужчины. Силовики вскоре нашли и тело, и подозреваемого.

В Республике Саха (Якутия) ранее задержали мужчину, подозреваемого в расправе над 33-летним другом, которого тот забил поленом и сбросил в прорубь реки Вилюй.

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