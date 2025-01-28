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12:36, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянин со знакомой избили собаку своей сожительницы

В Петербурге мужчина со знакомой избили собаку своей сожительницы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Петербурге возбудили дело против 42-летнего местного жителя, избившего собаку своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 26 января в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что поссорилась с возлюбленным на перекрестке улиц Пролетарской и Танкистов. Тогда кавалер со своей знакомой избили собаку заявительницы.

Возбуждено дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Нападавших доставили в полицию для разбирательства.

Ранее в Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку по кличке Лада молотком.

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