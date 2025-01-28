Россиянин со знакомой избили собаку своей сожительницы

В Петербурге возбудили дело против 42-летнего местного жителя, избившего собаку своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, 26 января в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что поссорилась с возлюбленным на перекрестке улиц Пролетарской и Танкистов. Тогда кавалер со своей знакомой избили собаку заявительницы.
Возбуждено дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Нападавших доставили в полицию для разбирательства.
Ранее в Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку по кличке Лада молотком.