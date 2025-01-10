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16:57, 10 января 2025Силовые структуры

Россиянка обвинила сына в избиении собаки молотком

МВД: В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку молотком
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калининграде возбудили дело против мужчины, избившего собаку по кличке Лада молотком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на ее питомца напал сын. Сотрудники МВД приехал на место инцидента и забрали собаку в ветеринарную клинику. Ей потребовалась экстренная операция: Лада получила множественные ушибы, травму черепа и лишилась глаза.

Нападавший заявил, что избил собаку за непослушание. Она якобы медленно выполняла его команды. Сначала мужчину поместили в спецприемник на 12 суток. Однако теперь против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Россиянину грозит до трех лет колонии.

Ранее на Камчатке 37-летний местный житель постирал собаку в стиральной машинке и попал под статью.

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