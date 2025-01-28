Россиянина осудят за совершенное в 1993 году покушение на знакомого

В Петербурге пройдет суд над мужчиной за покушение на знакомого в 1993 году

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Калуги, который в 1993 году совершил покушение на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 15, 103 УК РСФСР («Покушение на убийство»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 5 сентября 1993 года злоумышленник был в квартире дома на улице Орджоникидзе вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый не менее шести раз выстрелил в голову и туловище потерпевшего. Последнему удалось оттолкнуть нападавшего и выбежать из квартиры на улицу, где фигурант выстрелил в него еще два раза. После этого фигурант скрылся, а потерпевший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что мужчину осудят за жестокую расправу, совершенную 13 лет назад.