Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

Стилист Маша Ведерникова: Кожаные пальто и пончо будут модными весной

Стилистка Маша Ведерникова перечислила россиянкам самые модные пальто на весну 2025 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

В теплое время года будут актуальны данные предметы гардероба фасона оверсайз с плавными линиями. Особенно эксперт выделила среди них пальто с широкими плечами и чуть заниженной талией из мягкого кашемира, шерсти и кожи. Последний материал она назвала главным в грядущем сезоне. Также в числе трендов окажутся кейпы и пончо с вышивкой, бахромой и контрастной отделкой.

Кроме того, стилист призвала обратить внимание на пальто с геометрическими узорами и акцентными деталями, например крупными пуговицами или асимметричными лацканами.

Ранее в январе редакторы французской версии Vogue назвали самые модные цвета одежды на весну и лето 2025 года.