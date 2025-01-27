Названы самые модные цвета одежды на весну и лето

Vogue: Бежевая и розовая одежда станет трендом весны и лета 2025 года

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные цвета одежды на весну и лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали данные Института цвета Pantone и последние коллекции модных брендов. Так, они отметили, что в грядущих теплых сезонах актуальными будут нейтральные и пастельные оттенки. Среди них — пудрово-розовый, который продемонстрировали марки Chanel, Miu Miu, Loewe и Balenciaga, и ледяной синий, представленный Chlote Acne Studios.

Кроме того, в числе трендов — оттенок сливочного масла, а также шоколадный и бежевый.

Ранее в январе стилист-парикмахер, технолог бренда Impression Professional Олег Каталин назвал россиянкам самые модные виды окрашивания на 2025 год.