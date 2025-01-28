Россиянку придавило временным забором из-за схода снега

Жительницу Березников придавило временным забором из-за схода снега

В Березниках Пермского края женщину придавило временным забором из-за упавшего снега. Внимание на ситуацию в городе обратили в пресс-службе Краевой больницы имени Вагнера.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января, возле дома, расположенного по адресу проспект Ленина, 45. После того, как на временную конструкцию сошел снег, она рухнула на проходившую мимо россиянку. В результате женщина оказалась под завалами, выбраться ей помогли прохожие.

В больнице рассказали, что россиянку осмотрел врач травмпункта. Доктор не увидел показаний для госпитализации и выдал пострадавшей направление для лечения в медсанчасти промышленного предприятия, где она работает.

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