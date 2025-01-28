Российская стюардесса раскрыла раздражающие ее особенности гостиниц

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла раздражающие ее особенности жизни в гостиницах. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор ролика пожаловалась на отсутствие завтраков в любое время суток — для людей с нестандартным графиком работы это было бы удобнее. Также она отметила, что в номерах должна быть кнопка для выключения всего света сразу, а не для каждой лампы отдельно.

Кроме того, бортпроводница негативно отозвалась об на одеялах, которые слишком плотно заправлены и вытаскиваются из-под матраса с усилием. Еще одним минусом она назвала заблокированный лифт — для его использования нужно приложить ключ-карту от номера, в противном случае доехать до своего этажа не получится.

Ранее эта же стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.