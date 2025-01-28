Российские техники взломали ПО украинских дронов

РИА: Техники группировки «Днепр» ВС РФ взломали программное обеспечение БПЛА ВСУ

Технические специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» ВС РФ в полевых условиях взломали программное обеспечение (ПО) БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь они смогут делать прогнозы по развитию прошивки украинских дронов, об этом сообщил техник с позывным Каптер, передает РИА Новости.

«Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации», — уточнил военнослужащий.