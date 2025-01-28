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07:32, 28 января 2025Россия

Российские техники взломали ПО украинских дронов

РИА: Техники группировки «Днепр» ВС РФ взломали программное обеспечение БПЛА ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Технические специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» ВС РФ в полевых условиях взломали программное обеспечение (ПО) БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь они смогут делать прогнозы по развитию прошивки украинских дронов, об этом сообщил техник с позывным Каптер, передает РИА Новости.

«Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации», — уточнил военнослужащий.

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