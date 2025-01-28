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18:06, 28 января 2025Россия

Российские врачи увидели растущий у подростка «хвост» и отказались его удалять

Mash: В Крыму врачи отказались удалять подростку похожее на хвост образование
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Евпатории Республики Крым у 14-летнего подростка, которому в 2024 году удалили с копчика кисту, вновь начало расти похожее на хвост образование. Об этом пишет «Mash на волне» в Telegram.

По информации издания, после удаления рудимента на его месте появилась шишка, доставлявшая мальчику неудобства, в том числе боль. Тогда врачи предложили поливать ее горячей водой, однако образование продолжило увеличиваться. На приложенной к посту фотографии видно, что оно достигло двух сантиметров в диаметре.

Как пишет канал, матери подростка удалось поднять вопрос о необходимости новой операции. Как утверждает россиянка, ее сын сдал все необходимые анализы и в декабре его пообещали прооперировать, однако позже, врачи отказались, заявив об отсутствии показаний.

Ранее в Москве полуторагодовалой девочке удалили лишний палец на руке. Как выяснилось, у девочки диагностировали полидактилию — врожденны порок, при котором дети появляются на свет с дополнительными конечностями на кистях или стопах.

ЖЗЛ
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